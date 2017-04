Gewonde automobilist vlucht weg na ongeval in Vierlingsbeek

Met mobiele stal wordt koeien melken een attractie

29 april VORTUM-MULLEM - Als het aan melkveehouder Eric Lamers uit Vortum-Mullem ligt, rijdt hij straks tweemaal daags met een mobiele melkstal zijn weiland in het Vortumse buitengebied in om de koeien te melken. ,,De boer is een toeristische attractie. Melken in de wei is een publiekstrekker.’’