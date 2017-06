Hennie Kuiper lost startschot Daags na de Tour

Kuiper, woonachtig in Enschede, werd in 1975 wereldkampioen. Hij werd twee keer tweede in de Ronde van Frankrijk (1980 en 1977). In 1977 won Bernard Thévenet. De Fransman gaf later toe doping te hebben gebruikt.



Kuiper werd, samen met Joop Zoetemelk, in 1980 tijdens Daags na de Tour in Boxmeer gehuldigd.



Kuiper, die onder meer deel uitmaakte van de legendarisch Raleigh-ploeg van Peter Post, won vier Tour-etappes, waaronder in 1977 de rit naar Alpe d’Huez. De boerenzoon uit Denekamp (Nieuw-Deurningen) werd in 1972 Olympisch kampioen in München en verschillende keren Nederlands kampioen in het veld en op de weg.