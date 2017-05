Hermans 'garandeert' komst Dumoulin naar Boxmeer

Auto brandt volledig uit in Boxmeer

7:24 BOXMEER - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag aan de Middelsteeg bij Boxmeer volledig in vlammen opgegaan. De Duitse eigenaar was in de buurt aan het vissen toen hij een knal hoorde. Toen hij een kijkje ging nemen, zag hij zijn auto in brand staan.