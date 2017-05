Kapotte bijenkast op vluchtstrook langs A73, weginspecteur 'niet blij'

Het Gelderlander Nieuwscafé gaat naar buiten

24 mei BOXMEER - Het Gelderlander Nieuwscafé zal vrijdag (17.00 uur) in de openlucht worden gehouden. Dat is een primeur in de jaren dat het Nieuwscafé in De Weijer in Boxmeer wordt gehouden. Binnen het monumentale pand heeft het Nieuwscafé al op verschillende plaatsen gezeten, van het café, tot de kapel en de theaterzaal. Vanwege het warme weer is besloten het praatprogramma dit keer te houden op het voorterrein.