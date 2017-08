Lichaam gevonden bij zoektocht vermiste zwemmer in Overloon

Duikers hervatten zoektocht naar verdwenen zwemmer in Overloon

11:40 OVERLOON - Duikers van de brandweer hebben woensdag kort voor de middag de zoektocht naar de vermiste zwemmer in Overloon hervat. De man, vermoedelijk een in Venray woonachtige Pool, verdween dinsdagavond in recreatieplas Schaartven.