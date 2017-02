Renners worden meer aanraakbaar bij Daags na de Tour

10.000 euro tegen armoede voor Stichting Passion for People uit Boxmeer

16:16 BOXMEER - De Stichting Passion for People uit Boxmeer heeft 10.000 euro gewonnen in de landelijke Gouden Gans Verkiezing van Wilde Ganzen. „We kunnen honderden moeders en hun baby's die goede start meegeven die ze verdienen”, reageert de overgelukkige Hans Baltussen van Passion for People.