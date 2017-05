Tropische hitte? Raak niet onderkoeld!

,,En denk er dan aan dat als er iets mis gaat dat je de ander niet meteen achterna duikt. Zorg eerst dat je hulp roept of belt en kijk dan wat je kunt doen.’’



In het Land van Cuijk zijn enkele plassen waar toezicht is, zoals het Schaartven in Overloon en De Kuilen in Mill. Dat is er niet bij de Kraaijenbergse Plassen en bij de Radioplas.



Zwemmen in de Maas of andere rivieren is zonder meer verboden. Niet voor niets, zegt Verhoeven. ,,De rivier is levensgevaarlijk met stromingen die je niet verwacht en mogelijke draaikolken.’’