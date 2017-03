Turkse hackers leggen websites in Doetinchem en Overloon plat

OVERLOON - De websites van de Vrienden van het Oorlogsmuseum Overloon en Het Nieuwe Dijkhuis in Doetinchem zijn maandag door een groep hackers uit Turkije platgelegd. Op de site was een Turkse vlag te zien met onder meer de tekst: 'We will never forget what you did against us'.