Twee dassen schreeuwen buurt wakker na val in zwembad Sambeek

Bourgondisch Boxmeer stopt ermee

26 april BOXMEER - Bourgondisch Boxmeer houdt op te bestaan. Op de website meldt organisator Rotaryclub Cuijk~Maaskant dat ze gestopt is met de organisatie van het culinair festijn in Boxmeer en op zoek is naar vervanging, maar de vraag is of dat lukt. Dit jaar is het eetfestijn in ieder geval afgelast.