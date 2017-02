'Vleugel van zorgcomplex Sint Anna in Boxmeer illegaal'

BOXMEER - De vleugel die bij zorgcomplex Sint Anna in Boxmeer is neergezet staat daar al jarenlang illegaal. De gemeente Boxmeer is onbetrouwbaar en de buurt wordt besodemieterd nu de afgesproken tijdelijkheid van het gebouw met nog eens vijf jaar wordt verlengd.

Het zijn de woorden van Wiek Timmermans uit Heijen die namens zijn zus in Boxmeer strijdt tegen de aanbouw bij het complex aan de Veerstraat. Zij is de overbuurvrouw, woont aan Het Zand en voelt zich in haar privacy aangetast. De bewoners van de zorgwoningen hebben vrij zicht op haar woning.

Paters en broeders

In 2008 gaf Boxmeer een tijdelijke vergunning van vijf jaar af voor de bouw van 33 zorgwoningen, bedoeld voor de opvang van paters en broeders en 23 bewoners van het bestaande woon-zorgcomplex van Kasteel Boxmeer. Vanwege nieuwbouw en verbouwplannen van het hele woon-zorgcomplex was er op dat moment geen plek voor hen. Het tijdelijke gebouw werd er neergezet.

Maar 2013 is al even verleden tijd en de aanbouw staat er nog steeds. Dat is tegen het zere been van Timmermans die zich in 2015 maar bij de gemeente Boxmeer en erfgoedinstelling Julie Postel, eigenaar van het gebouw, meldde. ,,Het gebouw stond er toen al twee jaar illegaal'', zegt Timmermans. ,,Ik wilde dat het gebouw ontmanteld zou worden.''

Protest

Protesten bij de gemeente halen niet veel uit. Sterker nog, inmiddels is duidelijk dat de gemeente een vergunning af wil geven tot 2022. Opnieuw een tijdelijke. Timmermans plaatst daar zeer grote vraagtekens bij. ,,Er is een gebouw neergezet dat ze niet kwijt willen'', zegt hij. Alle protesten ten spijt, geluisterd wordt er niet. Niet door de politie, waar hij zich meldde. Ook niet door de provincie.

Noodzaak

Volgens Julie Postel is uitstel van sloop van het tijdelijke gebouw nodig vanwege 'veranderingen in de Nederlandse zorgwetgeving, de veranderde situatie op de huizenmarkt en de economische situatie'. Bestaande nieuwbouwplannen bleken in 2014 niet meer haalbaar. Nieuwbouw in de komende jaren is nog steeds het doel.

Het lukte de gemeente Boxmeer maandag niet om te reageren.