Voor 70 euro word je even Vincent van Gogh

Horecaboot Boxmeer moet wachten

19 maart BOXMEER - Plannenmakers die de omgeving van de betoncentrale in Boxmeer willen opknappen, krijgen geen toestemming om daar eerst een horecaboot neer te leggen en pas later exacte duidelijkheid te geven over ontwikkelingen rond een bedrijf in recycling van pleziervaartuigen en kleine schepen dat er ook moet komen.