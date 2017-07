Auto over de kop op A58: dode en drie gewonden

Seksspelletjes op basisschool: 'Ze hadden hun broekjes omlaag'

28 juni DEN BOSCH - Kinderen van basisschool De Springplank in Den Bosch houden zich mogelijk al maanden bezig met seksspelletjes. De GGD, de politie en andere instanties zijn samen 'volop bezig' om uit te zoeken wat er aan de hand is, valt te lezen in een brief van de school.