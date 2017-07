Bejaarde vrouw in rolstoel gered uit water, politie looft redders

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur. De voorbijgangers sprongen direct het water in toen zij de vrouw zeggen. ,,Om haar hoofd boven water te houden’’, vertelt wijkagent Marcel de Rouw.



Volgens hem raakte de vrouw door een nog onbekende oorzaak van het fietspad langs de Dommel, bij de Bosscheweg in Boxtel. Daardoor rolde ze vanaf het talud het water in. Toen de vrouw met hulp van de politie en andere passanten op het droge was geholpen, was ze nog aanspreekbaar. De Rouw: ,,Wel is ze met de ambulance mee ter observatie.’’