FNV: Personeel Unox voelt zich weggezet door Unilever

Quote Ik kan me voorstellen dat zij zich aan de kant gezet voelen. Niels Suijker (FNV) FNV en Unilever gaan het al op korte termijn hebben over de gevolgen voor de werkgelegenheid, de arbeidsvoorwaarden en het pensioen.



Volgens FNV is door de overname sprake van een overgang van onderneming, waarbij de arbeidsvoorwaarden meegaan met de werknemers van Unilever. Dat zou echter niet gelden voor bijvoorbeeld het pensioen. Op woensdag 12 juli hebben de vakbonden overleg met Unilever over de voorgenomen overname en zullen er afspraken gemaakt worden over het vervolgtraject.



Unox zit overigens op dit moment nog middenin een reorganisatie die vorig jaar is gestart, die het aantal werknemers in twee jaar zou moeten terugbrengen van 335 naar 292. Op dit moment zou het aantal Unox-werknemers in Oss op 315 staan.

'Positief effect'

De overname van Unox door Zwanenberg Food Group is volgens Unilever belangrijk om een gezonde toekomst voor de fabriek in Oss te garanderen. Dat stelt het concern in een brief die maandagmorgen naar de werknemers is verstuurd. Daarin meldt Unilever dat de overname een positief effect heeft op de werkgelegenheid.

Waar FNV zich in ieder geval al wel zorgen over maakt zijn de banen bij Zwanenburg in Raalte. Wilma Daams, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ,,De productie wordt deels overgeheveld van Raalte naar Oss. Wij maken ons zorgen over de gevolgen voor de werkgelegenheid en willen daarom op korte termijn overleg met de directie van Zwanenberg Food Group.’’