Geen banenverlies bij overname van Unox

Eten verbindt Brabant: Geen woorden maar pannen

2 juli SINT ANTHONIS - 'Het leven is goed in m'n Brabantse land' klinkt bij zeer diverse gelegenheden in de provincie. Het lijkt een platgetreden pad maar de liedregel drukt precies uit wat veel Brabanders voelen. Verbonden zijn met de plek waar je woont, leeft, liefhebt en geniet.