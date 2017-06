Inbrekers laten ravage achter na ramkraak kinderkledingwinkel

De ramkraak gebeurde rond 03.30 uur. Een van de krakers reed met een bus op de voorgevel van de winkel in. Daardoor werd het beschermde hek naar binnen geduwd. Drie andere krakers waren op de scooter naar de winkel gekomen. Met zijn vieren gingen zij de winkel in en vulden zij grote tassen met kleding.



De krakers lieten in de winkel een grote ravage achter. Ook op straat waren de sporen van hun daad zichtbaar door de vele kledingstukken die rondslingerden.



De ramkraak zorgde voor een grote klap, waardoor veel buurtbewoners wakker werden. De eigenaar was stomverbaasd toen hij de melding van de ramkraak kreeg. Hij had zijn winkel afgelopen weekend verbouwd voor een nieuwe collectie en het is de derde keer op korte tijd dat hij te maken heeft met inbrekers.