Jongen verdronken in vijver Eindhoven

Auto ontploft, man zwaargewond: 'Een tragisch ongeval'

24 augustus WIJK EN AALBURG - Een auto is donderdagochtend op de Bosseweg in Wijk en Aalburg in brand gevlogen. Daarbij is een man zwaargewond geraakt. Volgens meldingen van de brandweer is er ook een ontploffing geweest. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf.