Kroost van ‘agressieve uil’ in 't Oventje overgeplaatst

Overgeplaatst

Pas maandagmiddag werd duidelijk waarom de uilen agressief reageerden. Die dag lieten de twee jonkies zich zien op de vensterbank van een buurvrouw en onder de carport – op een autostoeltje – van het café. Vogelwacht Peter van de Braak bracht de uilskuikens naar een straatje met bomen aan de overkant, waar bijna niemand komt. ,,Het komt best vaak voor dat bosuilen in een woonwijk broeden, maar in dit geval zitten ze wel erg dicht bij de weg en ook het café was niet echt een slimme keuze.”

Net mesjes

Van de Braak nam dinsdagmiddag nog een kijkje op de plek waar hij ze uitzetten. ,,De uilen zijn teruggevonden en zitten veilig boven in een boom." En of ze nou echt gevaarlijk zijn? ,,Het vervelende is dat je ze niet hoort of ziet aankomen. Ze zijn er ineens en krassen met hun klauwen, het zijn net mesjes. Maar ze zullen geen ernstige verwondingen toebrengen. Wel altijd even de wond schoonmaken, want de uilen eten ook muizen en ander ongedierte.”