Lichaam gevonden langs de Waal bij Zaltbommel

update Zes arrestaties voor dode in Chaam; kinderen naar jeugdzorg

12:50 CHAAM - Bij een woning aan de Bredaseweg in Chaam is woensdagochtend een dode man op de oprit gevonden. Diegene is volgens de politie door geweld om het leven gebracht. Er zijn in en rond de woning vijf mannen en een vrouw aangehouden, meldt de politie.