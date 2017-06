Politie bekeurt 28 mensen die ernstig ongeluk filmden vanuit de auto

De kijkersfile ontstond doordat automobilisten gingen filmen met hun smartphone. Ook werden er veel foto's gemaakt. Sommige bestuurders lieten hun stuur met beide handen los en zaten dwars in de auto.



Een motorrijder van de politie heeft in anderhalf uur tijd 28 bestuurders kunnen bekeuren. Als er meer politiecapaciteit beschikbaar was geweest, dan was dat aantal minimaal verdubbeld, schrijft de politie op haar Facebook-pagina.



De boetes die zijn uitgedeeld bedragen 230 euro exclusief 9 euro administratiekosten. Door het gedrag van de bestuurders ontstonden enkele malen zelfs bijna nieuwe aanrijdingen in de kijkersfile.



Doesburg

Bij een ongeluk in Doesburg had de politie vorige week ook al de handen vol aan omstanders die graag een foto of video wilden maken van een ernstig auto-ongeluk in Doesburg. Terwijl brandweerlieden druk bezig waren het slachtoffer uit de auto te halen, werden de videobeelden live doorgeschoten naar Facebook. Eén van de omstanders maakte het zo bont – hij kwam steeds dichterbij – dat agenten dreigden hem aan te houden als hij nog een stap verder zou nemen.



De Arnhemse persfotograaf Timo Bouman (45), die beroepshalve aanwezig was in Doesburg, kijkt van zulke incidenten niet meer op, vertelde hij een dag later. ,,Mensen zijn nieuwsgierig. Ze zijn zo gewend om alles vast te leggen met hun mobiele telefoon. Ze staan er pas bij stil, als je ze vraagt waarom ze aan het filmen zijn.’’