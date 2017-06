Tim (15) uit Tilburg spoorloos na treinreis: 'We zijn erg ongerust'

Het opsporingsbericht wordt massaal gelezen en verspreid. Alleen al het bericht van de moeder is ruim 56.000 keer gedeeld. Dat houdt in dat honderdduizenden, of misschien zelfs meer dan een miljoen social media-gebruikers het opsporingsbericht voorbij hebben zien komen.



De politie laat in een reactie weten de vermissing uiterst serieus te nemen, omdat Tim minderjarig is en alleen is vertrokken. Er worden vooral digitale opsporingsmiddelen ingezet. ,,Daarbij moet je denken aan het inzien van mobiel verkeer en betalingsverkeer. Ook willen we bewakingsbeelden bij de NS opvragen", legt een politiewoordvoerder uit.



Signalement

Volgens de moeder kan Tim in Nederland zijn, maar ook in België of Duitsland. ,,Als uit alle gegevens blijkt dat in het buitenland verblijft, dan gaan we daar uiteraard ook onderzoek naar doen", vertelt een woordvoerder. Hij kon dinsdagmiddag nog niet vertellen of er ook een signalement van Tim naar het buitenland is verstuurd.



Op de dag van zijn verdwijning droeg Tim een grijs shirtje met daaronder een spijkerbroek. ,,Wij zijn ongerust”, laat zijn moeder weten. De politie roept iedereen die meer informatie heeft op om zich te melden bij de politie Zeeland-West-Brabant.