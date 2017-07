Unox-worst ten prooi aan bikkelhard kapitalisme; personeel vreest ontslag

Ook Alex den Brok, voorzitter van de ondernemingsraad bij Unox, ziet de bui al hangen. Want bezuinigen, dat kan na alle eerdere schrap- en schraaprondes eigenlijk alleen nog op de personeelskosten. De reorganisatie die een jaar geleden werd aangekondigd – van 335 naar 292 arbeidsplaatsen –, is nog in volle gang, maar Den Brok verwacht dat de directie er een schepje bovenop zal doen. ,,En net als vorig jaar krijgen we dat dan vlak voor de vakantie te horen.’’



De bakermat van het grote Unilever ligt in Oss, waar de margarinefabrikanten Jurgens en Van den Bergh in 1927 de Margarine Unie vormden en twee jaar later fuseerden met de Engelse Lever Brothers. Maar dergelijke historische sentimenten doen er niet toe bij de leiding van een beursgenoteerde multinational, beseft Den Brok.