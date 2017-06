Vader bedreigt basisschool wegens 'seksspelletjes' onder kinderen

Of er naast de arrestatie van de man nog meer maatregelen zijn genomen, wil de politie niet zeggen. Het schoolbestuur roept in een brief aan de ouders en verzorgers op tot rust.



'Dit is niet goed voor de kinderen. We kregen vandaag zelfs signalen dat iemand mogelijk stappen wilde zetten richting de school', valt te lezen. 'We zijn allemaal opgeschrikt door het nieuws van de laatste dagen'.



'Dit heeft natuurlijk tot veel onrust geleid. Terwijl we nog niet eens weten wat er nou precies gebeurd is. We weten ook niet of wat er echt gebeurd is, ernstig afwijkt van wat bij kinderen op die leeftijd normaal is'.