Was Jimmy echt iets van plan in Rotterdam?

ZEVENBERGEN - De berichten-app Telegram is een geliefd communicatiekanaal onder Syriëgangers en andere IS-symphatisanten. Maar woensdag komt de Telegram-dreiging vanuit een woning in Zevenbergen.

Wát en wanneer Jimmy F. uit Zevenbergen een bedreiging van de rockgroep Allah-Las precies de wereld inslingerde via Telegram, weten we niet. De politie doet er vooralsnog het zwijgen toe. Het zal aan de orde komen bij een eventuele rechtszaak.

Wel weten we dat de verzender van die boodschap een oer-Hollandse jongen is: 22 jaar, student Integrale Veiligheidskunde aan de Avans hogeschool in Breda. Een jongen van wie de buren en kennissen zeggen dat het een vergissing moet zijn dat hij is opgepakt.

'De bedreiger'

Maar dat lijkt het niet, want voorlopig zit Jimmy F. toch echt vast. Door burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en minister Blok van Veiligheid en Justitie wordt hij als 'de bedreiger' van rockgroep Allah-Las gezien. Een bedreiging verstuurd via Telegram en opgepikt door de Spaanse politie.



Vrienden en buren beschrijven F. als een rustige, vriendelijke jongen die wel vaak achter de computer zat. Hij wás geen bekende van de politie, zegt diezelfde politie. Wie het internet afstruint, komt daar op het eerste gezicht weinig tegen dat wijst op iemand die een heel politie- en veiligheidsapparaat in rep en roep brengt. Wel is er een vermelding op een obscure chatsite waar Jimmy zelf (of een vriend van hem) opschept over het thuis laten bezorgen van een Syrische vlag. Waarom is onduidelijk.

Jihadisten

Berichten-app Telegram is populair onder jihadisten omdat hun ware identiteit er vanwege de zware versleuteling lastig te achterhalen is. Ze communiceren er onderling mee en aanhangers versturen er juichende berichten in nieuwsgroepen. Toch kwam de politie binnen enkele uren achter de verblijfplaats van F.