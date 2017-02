Autodief die politiewagen ramde in Zelhem is rijbewijs kwijt

Volgens de rechtbank is het zo ongeveer een wonder dat de man door zijn rijgedrag geen slachtoffers heeft gemaakt tijdens de woeste achtervolging in augustus 2015 door de Achterhoek. Bovendien heeft hij in tussentijd alweer een diefstal gepleegd. 'Zorgwekkend', vindt de rechter. De Borculoër is 'verminder toerekeningsvatbaar', stelt de rechtbank.