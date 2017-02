Halmac en buren hopen op een verzoening

Autodief die politiewagen ramde in Zelhem is rijbewijs kwijt

17 februari BORCULO / ZELHEM - Een oud-inwoner van Borculo moet acht maanden de cel in en is 12 maanden zijn rijbewijs kwijt. Dat besliste de Zutphense rechter vandaag. Die oordeelt dat de 19-jarige autodief - hij woont tegenwoordig in Duitsland - ook schuldig is aan een poging tot zware mishandeling van twee agenten en het bedreigen van een agent.