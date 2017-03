Hardstyle-dj Jeroen Klein (25) draaide tot zijn dood

Vertel over jouw speurtocht naar een huis in Bronckhorst!

3 maart HENGELO - De redactie Achterhoek van De Gelderlander is op zoek naar jongeren die willen vertellen over hun (mislukte) huizenjacht in de gemeente Bronckhorst. Niet iedere jongere blijkt namelijk een geschikte woning te kunnen vinden.