Henks ondergrondse bouwdroom is bijna af

8:53 VORDEN - Festival Mañana Mañana is donderdagavond van start gegaan. Het 'meest relaxte festival van Nederland' wordt voor het eerst in Vorden gehouden. Of het een aanwinst is voor de plaats? ,,Absoluut!’’, roept bezoeker Appie Looman (55).