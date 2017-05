Het slachtoffer, een 31-jarige vrouw uit dezelfde woonplaats, las in de rechtbank in Zutphen een emotionele verklaring voor. ,,Toen het zwart begon te worden voor mijn ogen, dacht ik dat mijn laatste uur had geslagen. Ik dacht: hij maakt me dood en er is niemand die het hoort. En dan moeten mijn kinderen zonder moeder opgroeien.’’

Het was op 29 november vorig jaar toen ze op de Steenderenseweg in Hengelo werd mishandeld door haar ex. Ze hield er een gebroken neus, scheurtjes in de oogkassen en een flinke psychische knauw aan over.

Salaris

Die bewuste dinsdag in november begon al moeizaam voor de 34-jarige Hengeloër. ,,Ik had mijn salaris niet gekregen, en daar had ik gedoe over gehad op mijn werk. Daar was ik overstuur van. Ik zou die dag de kinderen krijgen, maar ik wilde niet dat die mij zo zouden zien. Dus ik belde mijn ex om te vertellen dat ik ze niet zou komen halen. Het gesprek verliep niet soepel. Daarna blokkeerde ze me, zodat ik haar niet meer kon bellen. 's Avonds belde ze me terug. Ze zei heel kwetsende dingen. Toen ging het mis. Ik ben haar gaan opzoeken. Ik wilde met haar praten.’’

Quote Met mijn laatste krachten wist ik op de claxon te drukken

In het dorp zag hij haar, in de auto. In het buitengebied reed hij haar klem en sloeg hij de ruit van de auto in. Volgens zijn ex pakte hij d'r bij het haar vast en begon hij te slaan. ,,Doordat ik in de gordel zat, kon ik geen kant uit’’, vertelde ze in de rechtbank.

Redder in nood

,,De slagen bleven maar komen. Toen het na weer een harde klap donker werd voor mijn ogen en ik wegzakte, dacht ik dat mijn laatste uur geslagen had. Ik dacht aan mijn zoontjes. Dat hielp me om helder te blijven. Met mijn laatste krachten wist ik op de claxon te drukken. Dat trok de aandacht van een voorbijganger, die ingreep. Hij was mijn redder in nood.’’

Terwijl de vrouw de verklaring voorlas, keek haar ex steeds in haar richting. Eerder had hij al spijt betuigd. Op vragen van de rechtbank over wat de zaak hem emotioneel doet, gaf hij slechts korte antwoorden.

Vreemdgaan

Even later suggereerde hij dat zijn geweldsuitbarsting oorzaken heeft die in het verleden liggen. Welke oorzaken wilde hij niet vertellen. ,,Het is te pijnlijk.’’ Het was zijn advocaat die het op het eind van de zitting wel vertelde. ,,Volgens mijn cliënt is zijn vrouw vreemdgegaan tijdens hun relatie. Het is natuurlijk nooit een excuus voor zijn optreden. Maar het heeft hem wel pijn en frustratie opgeleverd.’’