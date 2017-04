Man overleden bij bedrijfsongeval op boerderij in Toldijk

Treffen met 'eitjes' voor liefhebbers in de Achterhoek

22 april HUMMELO - ,,Onze grootste uitdaging is deze caravans op de weg te houden’’, zegt Carlo Ariaans. ,,Onderdelen zijn nog moeilijk te krijgen en de fabriek is er niet meer. Wel is er nog een werkplaats in Zweden waar twee oude mannen reparaties uitvoeren. Maar om daar te komen ben je wel drie dagen onderweg. Dus zoeken we als Nederlandse liefhebbers elkaar op.’’