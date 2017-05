Man probeert agent te wurgen in Zutphen

Fietsster moet uitwijken voor openslaand autoportier en komt hard ten val

20 mei VORDEN - In Vorden is zaterdagmiddag rond 13.00 uur een vrouw gewond geraakt bij een val van haar fiets. De vrouw fietste samen met haar man over de Raadhuisstraat, toen ze moest uitwijken voor een autoportier dat open werd gedaan.