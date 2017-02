Nijmegenaar wint virtuele wielerwedstrijd

De uit Toldijk afkomstige Mark Ruessink had daarentegen een pechdag. Ondanks een gedegen voorbereiding liet de techniek hem na 12,6 kilometer in de steek en moest hij het peloton laten gaan. „Dat is erg frustrerend. De fiets maakte geen verbinding meer met de laptop, dan houdt het op. Dat is ook het geval als bijvoorbeeld de Wifi even wegvalt", vertelde de balende voorzitter van Toerclub Steenderen.