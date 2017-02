Varkens door rooster gezakt: twee dieren dood, tientallen gered

Neuroloog in actie voor Malawi

10:47 HUMMELO – Neuroloog Chuck van de Vlasakker van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem reist in april af naar Malawi, waar hij zich inzet voor artsen in opleiding. Hij is benaderd door de University of Malawi, omdat de enige kinderneuroloog die het land rijk is er mee stopt.