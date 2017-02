'Verdachte verkrachting Zelhem kan het beste emigreren'

Halmac en buren hopen op een verzoening

18 februari HALLE - Het bestuur van motorcrossvereniging Halmac in Halle probeert met omwonenden van circuit de Kappenbulten een compromis te sluiten over de crosstijden. De twee partijen leefden lang in onmin omdat de omwonenden het niet eens waren met de vergunning die Halmac in 2015 verleend kreeg.