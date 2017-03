Veroorzaker van het ongeluk, de nu 39-jarige Rémon W. uit Doetinchem, kampte met psychische problemen en was enkele dagen daarvoor vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. Deze woensdag moet W. zich verantwoorden voor de rechtbank in Zutphen. De zaak begint om 10.00 uur.

Negatief advies

De Doetinchemmer had in 2015 zijn vader mishandeld en politieagenten bedreigd. Ondanks een negatief advies van de reclassering besloot de rechtbank toch om W. op vrije voeten te stellen, in afwachting van zijn rechtszaak. Enkele dagen later stal W. de autosleutels van een bezoekende psycholoog en ging er in de auto vandoor.