Verzet tegen vrieshuis Aviko leidt naar Den Haag

Bezwaar

Van Heijst probeert de vloer aan te vegen met de argumenten van de gemeente, die het vrieshuis 'aanvaardbaar' vindt. ,,Dat deze gemeente de laatste tijd veel in aanraking is gekomen met de Raad van State heeft te maken met de kwaliteit van de argumenten”, denkt Van Heijst.

Onvoldoende onderzoek

Aviko zit volgens hem in een zetel. ,,De gemeente heeft onvoldoende eigen onderzoek gedaan en is uitgegaan van de cijfers van Aviko. Het verschil tussen een vrieshuis van 27 en 35 meter hoog is nooit goed onderzocht. Aviko zette in op 35 meter en is geen strobreed in de weg gelegd.’’