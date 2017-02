Waarom Frederique (18) stamceldonor is

HENGELO - In Nederland is 1 op de 64 personen tussen de 18 en 56 jaar stamceldonor. De 18-jarige Frederique van Oudheusden uit het Gelderse Hengelo is één van hen. Twee jaar geleden had ze nog nooit van stamcellen gehoord. Wat gebeurde er?

,,Het begon met een vriendin van mijn moeder", zegt ze. ,,Die werd heel erg ziek en ze hadden het over een stamceltransplantatie.'' Uit de verhalen maakte ze op dat het allemaal heel ernstig was en daarom ging ze op internet alles lezen over stamceltransplantaties.

,,Ik wilde iets doen. Maar kwam erachter dat ik geen donor kon worden. Want dan moet je 18 zijn. Ik was toen nog maar zestien.'' Uiteindelijk kwam het goed met de vriendin van haar moeder en ging Frederique door met haar leven als mbo-studente. Enkele weken na haar achttiende verjaardag kwam er op Facebook iets langs van Matchis, de Nederlandse stamceldonorbank.

,,Alles kwam weer boven en ik dacht: nu ga ik me aanmelden. Ik moest wat wangweefsel opsturen en dan krijg je bericht dat je in de donorbank staat. En nu zit ik nog steeds te wachten tot ik word opgeroepen. Helaas is dat nog niet gebeurd.''

Ze schreeuwt het niet van de daken dat ze donor is maar hoopt met haar verhaal wel meer mensen te inspireren. ,,Waarom? Moet je je voorstellen dat je moeder van twee kinderen bent en ze niet kunt zien opgroeien. Omdat je gaat overlijden omdat er geen stamceldonor voor je is. Hoe moeilijk moet dat zijn? Natuurlijk kan iedereen ziek worden. Ik zou het heel fijn vinden als er voor mij dan wel een donor is. En ingewikkeld is het niet om donor te worden. Bovendien ga je er niet dood aan."