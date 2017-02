Walwoningen in eerste paardenwijk van Nederland

Het gaat om een kleinschalig wijkje met ruimte voor vijf vrijstaande woningen op grote kavels van zo'n duizend vierkante meter. Verder worden er zeven bijzondere walwoningen gebouwd in een rijtje van drie en vier. Het gaat om nul-op-de-meter-woningen die ontworpen zijn door architect Ivo Hommel. De woningen zijn deels in de grond en een aarden wal gebouwd en hebben een groot houten terras met balken waar een paard vastgezet of opgezadeld kan worden. Ze kosten rond de twee ton.



Voorwaarde om zo'n woning te kunnen kopen is dat je paard in het ruitersportcentrum in het wijkje wordt gestald. Dit centrum krijgt onder meer een dierenkliniek, hoefsmid, enkele ruitersportwinkeltjes en 23 paardenboxen.