Zaterdag Zwarte Cross-zusje Mañana Mañana al uitverkocht

Het betekent dat er 6.500 dagbezoekers zijn op zaterdag, mits ook de camping uitverkocht raakt. ,,Maar daar gaan we eigenlijk wel van uit’’, zegt woordvoerder Pieter Holkenborg van de Feestfabriek, tevens organisator van de Zwarte Cross. Met een campingkaart hebben mensen alle drie dagen toegang tot het festival. De camping is dit jaar voor het eerst op het terrein bij kasteel Vorden.



Lustrum

Mañana Mañana viert dit jaar het eerste lustrum. De voorgaande vier edities werd het festival gehouden op Landgoed Enghuizen in Hummelo, maar in overleg moest het festijn verhuizen, omdat de natuur op het landgoed te veel te lijden had.



Vier dagen

Het festival is nu bij Kasteel Vorden van vrijdag 16 tot en met zondag 18 juni. Op donderdag 15 juni gaan de deuren voor campingbezoekers al open. Vorig jaar trok Mañana Mañana 18.360 bezoekers, de zaterdag en zondag waren uitverkocht.