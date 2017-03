12.000 handtekeningen voor boycot nieuwe Netflix-film om blanke acteurs

Acteur Nat Wolff, bekend van The Fault in Our Stars, speelt als Light Turner de hoofdrol in de film. Light kan er met een magisch notitieboek voor zorgen dat elke persoon die hij daarin opschrijft overlijdt. In de oorspronkelijke versie heet hij Light Yagami. De andere hoofdrollen worden gespeeld door LaKeith Stanfield en Margaret Qualley.

Death Note is niet de enige film die wordt beschuldigd van het 'whitewashen' van de oorspronkelijke karakters. In de nieuwe film Ghost in the Shell is de oorspronkelijk Japanse hoofdrolspeelster vervangen door Scarlett Johansson. Hoewel deze film zich nog wel afspeelt in Japan, is Death Note ook nog eens verplaatst naar de Amerikaanse stad Seattle.