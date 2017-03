13-jarige Duitse terreurverdachte naar jeugdhulpinrichting

Twee bommen

De in Duitsland geboren en getogen jongen is van Iraakse komaf. Hij probeerde volgens justitie tot twee keer toe een zelfgemaakte bom te laten ontploffen op de kerstmarkt in de stad. Zijn opzet mislukte: op 5 december werd de rugzak met springstof en spijkers gevonden en onschadelijk gemaakt. Experts stelden vast dat de door de jongen van vuurwerk zelf in elkaar geknutselde bom wel kon branden, maar niet exploderen.

Volgens Duitse media is de jongen de jongste terreurverdachte ooit in het land. Hij had via internet contact met andere geradicaliseerde moslimjongeren die er gewelddadige ideeën op nahielden. Uit onderzoek van justitie is gebleken dat hij met de gedachte speelde om zich in Syrië aan te sluiten bij IS.