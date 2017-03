13 miljoen Carioca's krijgen prik LANGERE VERSIE VOOR ONLINE

Rio vaccineert 13 miljoen inwoners tegen gele koorts

JOOST DE JONG

RIO DE JANEIRO

Lange rijen gisteren bij de medische posten in Rio de Janeiro, nadat de regering van de deelstaat Rio bekendmaakte dat het alle 13 miljoen inwoners gaat vaccineren tegen gele koorts. Vooruitlopend op de start van het inentingsprogramma over twee weken, wilden velen de dan te verwachten stormloop al voor zijn. In de wijken Copacabana, Gavéa en Tijuca moesten nummertjes worden getrokken en kon maar een beperkt aantal mensen worden geholpen omdat de posten nog niet voldoende doses in huis hebben.

In Rio de Janeiro zelf zijn nog geen gevallen gemeld van de ziekte, die zich kenmerkt door een algeheel gevoel van malaise, hoge koorts en geelzucht en in sommige gevallen een dodelijke afloop kent. De maatregel is vooral preventief bedoeld, om te voorkomen dat de gele koorts overslaat vanuit de drie omliggende staten Minas Gerais, Espírito Santo en São Paulo. Vooral in de twee eerstgenoemde staten grijpt het virus sinds enige maanden fors om zich heen: daar zijn 1.325 gevallen gemeld van de in totaal 1.456 in heel Brazilië. In Minas Gerais overleden de laatste maanden 109 mensen aan gele koorts, zo maakte de deelstaatregering vrijdag bekend. Nog 77 overige verdachte sterfgevallen worden onderzocht.

In de staat Rio gold al een vaccinatie-advies voor inwoners in de grensstreken en voor mensen die naar besmette gebieden reizen. Dat wordt nu uitgebreid naar alle inwoners van de staat, met uitzondering van zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven en baby’s jonger dan 9 maanden. De vaccinaties beginnen over twee weken. Dan zijn de eerste 3 miljoen doses beschikbaar, liet het ministerie van Gezondheid weten. Maandelijks zouden 1,5 miljoen mensen moeten worden ingeënt. De vaccinaties worden gratis verstrekt.