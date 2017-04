14.000 jaar oud dorp ontdekt op eiland bij Canada

Politie Oslo brengt 'bom' tot ontploffing, één arrestatie

2:13 De Noorse politie heeft zaterdagavond in het centrum van de hoofdstad Oslo 'een object dat erg op een bom lijkt' aangetroffen en gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Een verdachte is in verband hiermee aangehouden, liet de politie weten.