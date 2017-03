17-jarige jongen blijkt na jaar onderzoek moordenaar van eigen moeder

Ambulancepersoneel trof op 17 december 2015 het ontzielde lichaam van Nalini Tellaprolu aan in de garage van haar woning. Haar zoon Arnav Uppalapati had het alarmnummer gebeld, met de melding dat hij zijn moeder levenloos had gevonden toen hij uit school kwam. Tegen de autoriteiten verklaarde hij dat zijn moeder de avond ervoor voor het laatst had gezien.



Autopsie op het lichaam van de 51-jarige Nalini toonde aan dat de vrouw gewurgd werd. Haar lichaam werd in de garage, deels in een auto, achtergelaten. Opvallend in de zaak was dat er geen braaksporen waren. De politie heeft, ook na de aanhouding van Arnav, geen motief naar buiten gebracht. Het OM van het district Wake County geeft aan dat Arnav gedurende het onderzoek als verdachte is aangemerkt.