21 jaar cel voor Belgische vrouw om 'diepvriesmoord'

Video Politie Houston vindt geen schutter na ontruiming ziekenhuis

21 februari Met zo'n 200 man sterk is de politie in Houston uitgerukt naar het Ben Taub ziekenhuis, nadat er bij de politie meerdere telefoontjes waren binnengekomen over een schutter. Onderzoek naar een schutter heeft tot nu toe niets opgeleverd. Het ziekenhuis is ontruimd.