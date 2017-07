30 gewonden en 18 vermisten bij busongeval Duitsland

In de bus, waar nog maar weinig van over is, zaten in totaal 46 passagiers en 2 chauffeurs. Op de snelweg A9 ter hoogte van Stammbach reed het voertuig rond 07.00 uur tegen een traag rijdende vrachtwagen aan. De politie meldt dat 30 mensen verwondingen opliepen, waaronder ook zware verwondingen.



De overige 18 mensen heeft de politie nog niet kunnen vinden. Ze sluit dan ook niet uit dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Politiewoordvoerders vrezen dat er weinig hoop is dat de vermisten zich buiten de bus bevinden. ,,We moeten van een heel ernstig ongeval uitgaan".



Verschillende reddingshelikopters en ambulances zijn ter plaatse. De snelweg is in beide richtingen bij Münchberg afgesloten.