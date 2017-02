450 eeuwenoude ‘Stonehenges’ ontdekt in Amazonegebied

De 450 ontdekte terreinen zijn eeuwenlang verborgen gebleven onder struiken en bomen. Pas toen er in het gebied bomen werden gekapt werden ze zichtbaar. Engelse wetenschappers ontdekten vorig jaar de bijzondere vondsten met drones.



Een ‘henge’ is een grote cirkelvormige plaats omringd door een greppel met een of meerdere doorgangen. De meeste henges zijn ontdekt in Groot-Britannië, waarvan de bekendste Stonehenge is. ,,Stonehenge is op precies dezelfde manier ingericht'', vertelt onderzoeker Jennifer Watling aan The Telegraph.