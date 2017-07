48 gewonden bij treinongeval Barcelona

Bij een treinongeluk in de Spaanse stad Barcelona zijn vrijdagochtend ten minste 48 personen gewond geraakt. De forensentrein uit het plaatsje Sant Vicenç de Calders remde niet op tijd af en botste in het Estación de Francia op een stootblok. Het is het op één na drukste station in de stad. De hulpdiensten doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.