50 dagen president: speel Trumptriviant!

De president van de Verenigde Staten is halverwege zijn 'wittebroodsweken'. Traditioneel wordt een eerste balans opgemaakt na de eerste honderd dagen van een nieuwe president. Zij krijgen dan normaliter ook van hun tegenstanders het voordeel van de twijfel. Het is de tijd waarin het staatshoofd zijn stempel mag drukken op het landsbestuur en kan beginnen aan het inlossen verkiezingsbeloften.



Het is ook de tijd waarin zijn invloed op het beleid het grootst zou zijn. Gezien alle herrie vanuit Washington nauwelijks voorstelbaar, maar Donald Trump is echt nog maar halverwege zijn 'first hundred days'. Zoveel besluiten en tweets zijn er al voorbij gekomen dat hij wel een jaar aan de macht lijkt. Het tempo van de nieuwe president is nauwelijks bij te houden.



Heb jij alles gevolgd? Speel onze Trumptriviant over de eerste vijftig dagen, van wat nu al een uitzonderlijk presidentschap mag heten.



