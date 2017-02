6-jarige Jimmy viert laatste chemokuur met uitbundig dansje

Dikke tijgers baren opzien in Chinese dierentuin

14:23 Op het eerste gezicht zien deze gezette Siberische tijgers er koddig, knuffelbaar en misschien zelfs lachwekkend uit. Maar is dat hoge lichaamsgewicht wel gezond? De Chinese dierentuin in Harbin, waar de tijgers wonen, meent van wel. Experts op het gebied van dierenwelzijn denken daar heel anders over.